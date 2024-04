Lignano zu Pfingsten: Strengere Regeln für das Partyvolk?

Zigtausende Österreicher, davon sehr viele Kärntner, zieht es jährlich zu Pfingsten nach Lignano. Der Badeort rüstet sich nun wieder gegen den Ansturm der Partywütigen.

Mehr Polizei

Im Februar wurde in Lignano bereits erstmals der er sogenannte Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit einberufen. Auch kommende Woche wird weiter beraten. 2023 gab es verschärfte Regeln, wie ein eingeschränkter Alkoholverkauf auf offener Straße und dem Verbot der beliebten Melone. Ähnliche Verbote werden wohl auch heuer gelten. Fixiert wurde, dass noch mehr „Carabinieri“ und Securitymitarbeiter für Sicherheit und Disziplin sorgen werden. Wie die „Krone“ berichtet, soll es auch bei der Einreise nach Lignano zu scharfen Kontrollen kommen. 2024 werden wohl auch wieder mindestens zwei Kärntner vor Ort sein, um die dortigen Polizisten zu unterstützen.

©Christine Jeremias Was wohl dieses Jahr für Regeln zu Pfingsten gelten?

Diese Regeln galten letztes Jahr:

Man schränkte den Alkoholverkauf auf offener Straße ein und schenkte diesen in Lokalen nur noch in Papp-Bechern aus – mit Dosen und Flaschen durfte man auf der Straße oder am Strand nicht mehr gesehen werden. Auch die Melone wurde verboten – kein Scherz. Aus dieser trinken die Jugendlichen nämlich ebenfalls gerne Alkohol. Auch die Strände wurden nachts gesperrt, damit niemand dort übernachten kann, zudem durfte man sich spätabends und in der Nacht an freien Strandabschnitten nicht mehr aufhalten. Pinkelt man am Strand oder hat im Freien Sex, wird man ebenfalls strenger bestraft. Verstößt man gegen die Regeln, drohten Strafen zwischen 500 und 5.000 Euro. 2024 werden wohl ähnliche Strafen und Maßnahmen gelten.