Sternschnuppen am Himmel: Die Lyriden erreichen bald ihr Maximum

Jährlich kann man im Zeitraum April die Lyriden beobachten. Auch heuer sind sie wieder aktiv und erreichen dieses Mal ihr Maximum in der Nacht vom 21. auf den 22. April. Doch sind sie gut sichtbar?

Wann kann ich die Sternschnuppen sehen?

Das Höchstmaß der Lyriden wird für den Montag, den 22. April 2024, um etwa 9 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit erwartet. Die beste Zeit für die Beobachtung in Mitteleuropa fällt in die frühen Morgenstunden, kurz vor Beginn der astronomischen Dämmerung gegen 4 Uhr. Aufgrund der starken Konzentration der Aktivität zu diesem Zeitpunkt ist trotz der vergleichsweise hohen Position am Himmel (über 50 Grad über dem Horizont) eine eher geringe Aktivität zu erwarten. Hinzu kommt, dass der nahezu volle Mond die Sicht beeinträchtigt. Aber: In den frühen Morgenstunden zwischen 3 und 4 Uhr befindet sich die Sonne noch weit unter dem Horizont, und der Mond steht so tief, dass sein Licht weniger störend ist. Um die Sternschnuppen zu beobachten, sollten Interessierte hoch in den Südhimmel schauen.

Die Lyriden

Die Lyriden (auch April-Lyriden) sind ein jeden Frühling auftretender Meteorstrom, der schon seit einigen Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung bekannt ist. Der Name leitet sich vom Sternbild Leier ab (lateinisch lyra)‚ dem antiken Zupfinstrument Lyra. Wie bei allen anderen Sternschnuppenschwärmen ist die beste Beobachtungszeit der Lyriden am Morgenhimmel, doch sind einzelne Sternschnuppen wegen des schon hoch über dem Horizont stehenden Radianten auch schon ab Mitternacht zu sehen.