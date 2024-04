Impfwoche: Heuer kannst du dich auch kostenlos beraten lassen

Veröffentlicht am 21. April 2024, 07:55 / ©Fotolia

2005 wurde die Europäische Impfwoche von der WHO mit sechs Pilotländern gestartet. Mittlerweile sind alle europäischen WHO-Mitgliedsstaaten mit an Bord. „In ganz Europa wird die zentrale Botschaft vermittelt, dass Impfungen entscheidend dazu beitragen, Krankheiten und Krankheitsausbrüche von übertragbaren Infektionen zu verhindern und die Gesundheit zu sichern“, sagt Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

„Vorbeugen, schützen, impfen“

Unter dem Motto „Vorbeugen, schützen, impfen“ geht es um den lebenslangen Impfschutz: im Säuglingsalter, der Kindheit, der Jugend, im Erwachsenenalter und im hohen Alter. Um gesund und vor schwerwiegenden Komplikationen geschützt zu bleiben, sei es laut Prettner notwendig, sich zu impfen und in weiterer Folge den Impfschutz kontinuierlich auffrischen zu lassen. Die Gesundheitsreferentin hofft daher, dass die Impfwoche von möglichst vielen Menschen genutzt wir, „im Sinne Ihrer Gesundheit. Geben wir vermeidbaren Erkrankungen keine Chance!“, appelliert Prettner.

Angebote in der ImpfBERATUNGSwoche

In Kärnten wird die Impfwoche heuer zur ImpfBERATUNGSwoche erweitert. „Das heißt, es sind in unseren Gesundheitsämtern auch jene Menschen willkommen, die sich nur kostenlos beraten lassen wollen.“ Kostenlos sind zudem die MMR-Impfungen (Masern-Mumps-Röteln) und die Impfungen des Kinderimpfprogrammes – inklusive der HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr. Weitere Impfungen sind zum Teil preisvergünstigt und beinhalten neben der Beratung die Administration, den Impfstoff, die Aufklärung, den Impfstich (ohne zusätzliches Impfhonorar), die Eintragung in die GDB und den Impfpass sowie bei Bedarf die Nachsorge.

Teilnehmende Institutionen und Infos

„Damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen, haben die Gesundheitsämter auf unseren Bezirkshauptmannschaften und in den Magistraten Klagenfurt und Villach während der Impfwoche länger geöffnet“, informiert die Gesundheitsreferentin. Geimpft wird auch bei den am Kinderimpfprogramm Kärntens teilnehmenden niedergelassenen Arzt-Ordinationen (243 Ärzte sind derzeit Teilnehmer). Um Voranmeldung wird gebeten. Infos dazu sind auf der Homepage des Landes Kärnten.