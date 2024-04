„Autofrei“ beim Ossiacher See: Hier musst du deinen PKW stehen lassen

Ossiacher See

Veröffentlicht am 21. April 2024, 08:23 / ©Region Villach / Martin Steinthaler / tinefoto.com

Am Sonntag, den 21. April, kommt es rund um den Ossiacher See zwischen 9.30 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperren. Grund ist der 19. Rad- und Skatererlebnistag „Ossiacher See – autofrei“.

Umleitungsrouten klar markiert

Die Umleitungsrouten sind klar und deutlich markiert, um eine klare Orientierung zu gewährleisten. Eine eventuelle frühzeitige Aufhebung der Straßensperrungen wird von den örtlichen Behörden in Absprache mit dem Veranstalter je nach Bedarf und Situation vor Ort entschieden.