Sehr cool: Heute startet die Damen-Eishockey-WM in Klagenfurt

Neben Gastgeber Österreich sind auch die Nationalteams aus Ungarn, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Südkorea dabei. Die Österreicherinnen stellten sich am Samstag, bei einem Presseempfang des Österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV) am Wörthersee vor. Dabei begrüßte sie auch Landeshauptmann Peter Kaiser und wünschte ihnen viel Erfolg bei ihrer Mission Aufstieg in die Top-Division. Der Sportreferent wird am Sonntag auch bei der offiziellen Eröffnung der WM und dem Auftaktspiel Österreich gegen Norwegen live in der Klagenfurter Eishalle sein.

„Ich werde mitfiebern“

„Eine Heim-WM ist etwas Besonderes, ich werde mit euch auf der Tribüne mitfiebern“, so Kaiser. Er hob hervor, dass Kärnten Eishockeyhochburg ist. So werde auch in Villach bald das Bundesleistungszentrum entstehen: „Die letzten Verhandlungen dafür sind abgeschlossen und bald findet der Spatenstich statt.“ Head Coach Alexander Bröms hat in den Nationalteamkader auch die vier Kärntnerinnen Anja Adamitsch, Tamara Grascher, Lena Kristin Dauböck und Tamina Schall einberufen. Alle Österreich-Spiele werden LIVE auf ORF SPORT + übertragen. Tipp: Mit der Kärntner Familienkarte erhält man die Turnierabonnements für fünf Spieltage um 10 Euro, Einzeltickets um jeweils 5 Euro, zusätzlich haben Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre freien Eintritt. Hier findest du den Spielplan.