„Die Zeit läuft uns davon“: Klimaaktivisten crashen Vienna City Marathon

Die Letzte Generation hat heute Vormittag beim Marathon in Wien orange Farbe verschüttet. Mit der Forderung „Recht auf Überleben“ wollen die Aktivisten „auf den fehlenden Klimaschutz in der Verfassung hinweisen“, heißt es in einer Aussendung der „Letzten Generation“.

Klimademo bei Marathon – warum?

„Warum beim Marathon? Ich verstehe, dass die Verwirrung groß ist. Aber wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um auf die drohende Klimakatastrophe hinzuweisen – und darauf, dass die Regierung nicht annähernd genug dagegen tut,“ sagt James Naylon (24), der Politikwissenschaften studiert. “Angemeldete Demos oder Proteste vor Regierungsgebäuden haben nicht ausgereicht und die Klimakrise ist zu dringend, um nicht alles friedlich Mögliche zu probieren.”

„Die Zeit läuft uns davon“

„Die Fakten sind klar: Kein Klimaschutz kostet uns das 6-fache als effektiver Klimaschutz! Das Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung warnt vor dem starken Schrumpfen der Weltwirtschaft und die Regierung setzt immer noch keine Rahmenbedingungen, die für alle gelten. Wie sollen in Zukunft überhaupt noch solche Events veranstaltet werden, geschweige denn die Wirtschaft funktionieren?”, sagt Kultur- und Sozialanthropologiestudentin Afra Porsche (26), “Doch hier geht’s um viel mehr als um ‘die Wirtschaft’. Wenn Naturkatastrophen viel häufiger werden – wie die massiven Überschwemmungen gerade in Dubai – wird es mich und meine Familie früher oder später auch treffen.” “Die Zeit läuft uns davon. Genug geredet! Alle Menschen, auch die Läufer und Läuferinnen, haben ein Recht auf Überleben. Es ist Zeit, dass Nehammer aus seinem Dornröschenschlaf aufwacht und seine ach so wichtige Wirtschaft rettet. Die Klimakatastrophe vernichtet nicht nur unsere Lebensgrundlagen, sondern auch die Wirtschaft. Wo bleibt das entschlossene Handeln des Kanzlers?”, fragt Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27).