Jedes Jahr an Hitlers Geburtstag: Gruppe wird wegen „Spaß“ angezeigt

Veröffentlicht am 21. April 2024, 20:59 / ©BMI / Gerd Pachauer

Vier deutsche Staatsbürger, zwei Schwestern, 24 und 26 Jahre alt, sowie ihre 29- und 31-jährigen Lebensgefährten, begaben sich am Nachmittag des Samstags, dem 20. April 2024, nach Braunau am Inn, um – im Gedenken an Adolf Hitler – weiße Rosen auf die Fensternischen des Hitler-Geburtshauses niederzulegen. Vor dem Haus posierten sie für Fotos und die 26-Jährige zeigte einen „Hitlergruß“.

„Nur aus Spaß“

Eine Polizeistreife erwischte die 26-jährige Deutsche dabei, weshalb sie zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion gebracht wurde. Sie zeigte sich umfassend geständig. „Zum Motiv gab die Frau an, dass sie den Gruß nicht ernst gemeint und diesen nur aus Spaß vollzogen habe“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Chatverläufe sagen etwas anderes

Chatverläufe auf ihrem Handy mit den anderen aus der Gruppe belegten aber etwas anderes. Sie hatten Nachrichten und Bilder mit Bezug zum Nationalsozialismus verschickt. Alle Vier werden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

Jährliche Schwerpunktaktionen

Alle Jahre wieder kommt es rund um Adolf Hitlers Geburtstag zu derartigen Straftaten nach dem Verbotsgesetz. Aus diesem Grund finden an diesem Tag jährlich Schwerpunktaktionen statt. „Vor allem dem Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau gilt dabei besonderes Augenmerk der heimischen Exekutive“, merkt die Polizei an.