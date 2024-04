Winter kommt zurück: Ab morgen Regen, Kälte und teilweise Schnee

Schneeregen ist auch möglich, besonders in den tiefen Lagen in ganz Österreich verteilt. „Dort wo es viel regnet, ist auch am ehesten Schnee zu erwarten. Besonders in der zweiten Nachthälfte und am Morgen,“ erklärt Christian Möstl von GeoSphere Austria. Vor allem während der Morgenstunden können sich jedoch im Norden und Osten anfangs bis in tiefere Lagen Schneeflocken in den Niederschlag mischen.

Schnee bis in tiefe Lagen

Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Metern Seehöhe. In den kommenden Tagen gibt es wieder klare Nächte und ab Donnerstag wird es dann auch wieder wärmer. Nächte bleiben bis zum Wochenende klar und kalt mit Temperaturen um die 0 Grad. Ab Donnerstag wird es wieder wärmer, auch in der Nacht können wir mit Plusgraden rechnen. Die kommende Nacht wird allerdings noch kalt und Schneeregen ist möglich. Im Laufe des Tages hört es aber wieder auf und der wenige Schnee ist dann am Abend vermutlich wieder weg. Die Schneefallgrenze ist ab Dienstagabend wieder um die 1000 Meter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 10:31 Uhr aktualisiert