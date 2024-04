Pensionen steigen 2025: Wie viel bekomme ich?

Veröffentlicht am 22. April 2024, 11:52 / ©Alexander Raths-stock.adobe.com

Alles wird teurer – dürfen sich Pensionisten 2025 über eine Erhöhung freuen und wenn ja um wie viel? Die Pensionen sind mit Jänner 2024 bereits um 9,7 Prozent gestiegen – natürlich gleich hoch, wie die Inflation. Die KRONEN Zeitung veröffentlichte vor wenigen Tagen die neueste Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Der Tageszeitung gegenüber erklärte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner: „Der Pensionsanpassungsfaktor für 2025 wird auf Basis der Inflationsentwicklung zwischen August 2023 und Juli 2024 gebildet.“ Aber was bedeutet dies nun?

Pensionen steigen 2025 – aber um wie viel?

Seine Berechnungen ergeben folgenden aktuellen Wert, während einige zugrundeliegende Monate in Bezug auf den Inflationswert valide geschätzt sind: „Auf dieser Grundlage schätze ich den Anpassungsfaktor für die Pensionen für 2025 auf 4,9 Prozent“, sagt er gegenüber der KRONE. Das ist ein sehr hoher Wert – den viele so nicht erwarten dürften. Bei einer Pension von 1800 Euro beträgt das Plus 88,20 Euro im Monat, rechnet das Medium vor.

Hoffen auf Regierung

Ob es 2025 zu einer sozialen Staffelung kommt, ist unklar – allerdings hofft man, dass die Regierung das eine oder andere „Wahlzuckerl“ zum Thema Pensionen in petto hat. Der aktuelle Stand am Pensionskonto kann online unter neuespensionskonto.at überprüft werden. Der Seniorenrat fordert von der Bundesregierung indes, noch vor dem Sommer die Verhandlungen über die Pensionserhöhung 2025 aufzunehmen. Bis August soll die Pensionserhöhung dann ganz fix sein, weil dann der für die Anpassung relevante Inflationswert fix feststeht.

Pensionen 2025 Wie hoch fallen die Pensionen 2025 aus? Verschiedenen Medienberichten zu Folge fallen die Pensionen nächstes Jahr im Ausmaß von 4,9 Prozent höher aus. (Aktueller Stand: 22. April 2024). Wie viel Pension bekonne ich 2025? Wer eine Bruttopension von 1300 Euro bezieht, das liegt knapp über der Ausgleichszulagen-Grenze) bekommt ab 2025 voraussichtlich monatlich 63,70 Euro mehr. Je höher deine Pension, desto höher die Erhöhung: Bei 1800 Euro Bruttopension beträgt das Plus ganze 1234,80 Euro übers ganze Jahr gerechnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 12:09 Uhr aktualisiert