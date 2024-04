Kufen sind geschliffen – Eishockey WM der Damen in Klagenfurt eröffnet

Nach dem letzten Finalspiel zwischen dem EC KAC und EC Red Bull Salzburg wird das Eis in der Heidi Horten-Arena noch nicht abgetaut! Denn für Österreichs Eishockeydamen geht es bei der Weltmeisterschaft der Division 1A in der Landeshauptstadt um den Aufstieg in die Top-Gruppe. „Dass Klagenfurt nun auch Austragungsort für die Damen Eishockey-WM ist, ist großartig. Als Bürgermeister und großer Eishockey-Fan freut es mich sehr, dass dies gelungen ist. Der attraktive Dameneishockeysport hat mit der Weltmeisterschaft bei uns in Klagenfurt die Möglichkeit, sich einem großen Publikum zu präsentieren. Ich wünsche den Teilnehmerinnen und allen Nationalmannschaften viel Erfolg“, so Bürgermeister Christian Scheider, der am Sonntag die WM gemeinsam mit Verantwortlichen des Österreichischen Eishockeyverbandes eröffnete.

Harte Konkurrenz

Ungarn, Frankreich, Norwegen, Niederlande und Südkorea sind die Konkurrentinnen um den erstmaligen Aufstieg in die Top-Division. Für unsere Nationalmannschaft verlief das Auftaktmatch am Sonntagabend leider nicht nach Wunsch. Im ersten Spiel setzte es gegen Norwegen eine knappe 2:3 Niederlage.

Die restlichen Spiele