Keine Schließung: Polizeiinspektionen in Vorarlberg bleiben bestehen

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg stellt klar, dass keine Polizeidienstellenschließungen geplant sind. Vielmehr wird die Zusammenarbeit und gemeinsame Planung zwischen benachbarten Polizeiinspektionen verstärkt, um Ressourcen zu bündeln.

Hoher Sicherheitsstandard

Laufende Projekte zielen darauf ab, mehr Polizistinnen und Polizisten für den exekutiven Außendienst verfügbar zu machen und die Verwaltung effizienter zu gestalten, ohne Standorte zu schließen. Primäres Ziel ist, den hohen Sicherheitsstandard in Vorarlberg zu erhalten.

Personalausstattung

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg setzt zudem auf verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen und eine Ausbildungsoffensive, um die Personalausstattung der Polizeiinspektionen zu gewährleisten. Im aktuell jüngsten Grundausbildungslehrgang der Polizei konnten im März 2024 insgesamt 36 junge Polizistinnen und Polizisten einberufen werden. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg freut sich über ansteigende Zahlen von Bewerberinnen und Bewerbern im derzeit laufenden Bewerbungsfenster. Auch diese werden noch heuer ihre Grundausbildung starten.

COPS JOB PARTNERSHIP

Am 8. Jänner 2024 wurde das Maßnahmenpaket für einen attraktiven Polizeiberuf in Bregenz präsentiert. Das Ziel des „COPS JOB PARTNERSHIP“ ist die Förderung der Arbeitsbedingungen und die Motivation der Polizei. In der Landespolizeidirektion in Bregenz und in den Inspektionen und Außenstellen vor Ort sind insgesamt rund 1.000 PolizistInnen im Einsatz. „Vorarlbergs Polizeikräfte leisten ausgezeichnete Arbeit und liegen seit Jahren mit einer Aufklärungsquote von über 60 Prozent im österreichweiten Spitzenfeld. Damit tragen die PolizistInnen entscheidend dazu bei, dass unser Land eine sichere Region und ein guter Platz zum Leben ist“, sagte Landeshauptmann Markus Wallner bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets.