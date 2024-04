Harucon: Klagenfurt ist im Anime-Fieber

Kommendes Wochenende (27. und 28. April) findet erneut die HARUCON am Klagenfurter Messegelände statt. Die beliebte Anime- und Geek-Convention zieht Fans dieser Community aus ganz Kärnten an, es wurde wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Was ist „Cosplay“?

Für den einen oder anderen mögen die Begriffe „Anime“, „Geek“ oder „Cosplay“ völlig fremd sein. Es gibt aber in Klagenfurt beziehungsweise in Kärnten eine sehr große Fangemeinde zu dieser Jugendkulturströmung. Dabei geht es im Wesentlichen um Comics und Zeichenkunst aus dem asiatischen Raum. Unter „Cosplay“ versteht man das Verkleiden beziehungsweise sich stylen als fiktive Figur aus einem Comic.

Das erwartet die Besucher

„In den letzten Jahren hat sich in ganz Europa dazu eine große Community entwickelt. Eigene Conventions und Festivals sind keine Seltenheit. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir der Jugend in Klagenfurt heuer erneut die HARCUON, DIE Manga-, Anime- und Geekconvention in Kärnten, bieten können“, so Jugendreferentin Stadträtin Constance Mochar. Veranstaltet vom Jugendkulturzentrum [kwadr.at] unter der Leitung von Koja (offene Jugendarbeit Kärnten) wird den Besucherinnen und Besuchern wieder ein breitgefächertes Programm wie zum Beispiel „Artists of the year“-Award, Meme- und Fotowettbewerbe, Gaming-Angebote, interaktive Quizze, Tanz-Wettbewerbe, Cosplay-Village, Workshop & Vorträge und anderes geboten.