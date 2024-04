Herzenswunsch: Schwer kranker Josef möchte Abschied bei Elternhaus

Veröffentlicht am 22. April 2024, 15:43 / ©-Rollende Engel-

Ein letztes Mal das Elternhaus besuchen und die ganze Familie sehen, das ist der größte Wunsch von Josef. Diesen Wunsch erfüllten ihm kürzlich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Julia, Vanessa und Florian von dem Verein -Rollende Engel-, die sich auf den Weg in das Pflegeheim machten. Dort angekommen fanden sie einen Fahrgast vor, der große Schmerzen hat und bereits ziemlich schwach ist. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Josef und seiner Zustimmung ging die Reise los.

Abschied mit mehr als 50 Personen

Der rollende Engel brachte den Fahrgast in das wunderschöne Mühlviertel zu dem Elternhaus, wo Josef aufwuchs. Angekommen bei einem wunderschönen Bauernhof empfing ihn die gesamte Familie. Mehr als 50 Personen, darunter seine Frau, Schwestern, Onkeln, Tanten, Cousinen, Enkel und Urenkel warteten bereits voller Freude auf ihn. Niemand konnte es glauben, dass der schwerkranke Josef es noch einmal in seine alte Heimat schafft. Seit über einem Jahr schaffte er es nicht mehr aus dem Pflegeheim hinaus, soweit fortgeschritten ist seine Krankheit.

Fotos erinnern an schöne Zeiten

Ein wunderbares Buffet wurde aufgebaut und viele alte Bilder wurden nochmals präsentiert. Seine Familie, die Sonnenstrahlen, das alte Elternhaus. Genau das wollte Josef ein letztes Mal erleben. Josef hatte leider große Schmerzen, doch er ist ein Kämpfer und ließ sich nicht viel anmerken. Er versuchte so gut es geht mit allen Familienmitgliedern zu sprechen und sich von den Schmerzen abzulenken. Seine Frau ist immer an seiner Seite, streichelt seine Hand und ist für ihren Mann da. Viele Angehörige kämpften mit den Tränen. Umarmungen, Küsse und liebe Worte wurden verteilt. Sein letzter Herzenswunsch ging in Erfüllung.

