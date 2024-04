Geborgtes Geld nicht zurückbezahlt: Kärntnerin erstattet Anzeige

In dem Glauben einem Bekannten ihres Bruders, ein 28-jähriger Mann aus Graz-Umgebung, zu helfen, überwies die 55-Jährige aus Klagenfurt-Land am 12. und 30. November 2023 auf dessen Konto insgesamt 2.050 Euro. Persönlich kannte sie den Steirer aber nicht, die beiden hatten nur telefonischen Kontakt.

Kontakt brach ab

Der 28-Jährige, der angeblich in einer finanziellen Notlage ist, hätte das Geld der Kärntnerin bis Juli 2024 zurückzahlen sollen. So weit würde es aber nicht kommen. Nur am 12. Feber 2024 überwies er, die erste und einzige Rückzahlung, in Höhe von 400 Euro. Dann brach der Kontakt ab, weshalb die 55-Jährige am heutigen 22. April bei der Polizeiinspektion Feistritz im Rosental wegen Betrugs Anzeige erstattete.