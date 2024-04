„Es schneit teils länger anhaltend“: Prognose für Dienstag

Veröffentlicht am 22. April 2024, 22:39 / ©Nadia Alina Gressl

„Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1.300 Meter Seehöhe, aber besonders während der Morgenstunden kann es im Norden und Osten bis in tiefere Lagen Schneeflocken zum Regen mischen. Der Wind kommt allgemein aus nördlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In der Früh bewegen sich die Temperaturen noch zwischen minus 1 und plus 5 Grad, tagsüber hat es dann 3 bis 10 Grad.