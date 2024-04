Lokal-Prügelei: Gast schlug 55-Jährigen ins Krankenhaus

Feistritz an der Drau

Veröffentlicht am 23. April 2024

Am 22. April 2024 kam es im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Neu-Feffernitz zwischen zwei Lokalbesuchern, einem 41-jährigen Mann aus Spittal an der Drau und einem 55-jährigen Mann aus Villach zu einer Körperverletzung.

Täter angehalten

Dabei hat laut Zeugenaussagen der 41-jährige Mann dem älteren mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließ der 41-jährige das Lokal, konnte jedoch kurz darauf durch die verständigten Polizeistreifen angehalten werden.

Mit Rettung ins LKH

Der ältere der beiden wurde zwischenzeitig von der Rettung mit Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. Der 41-Jährige wurde zur Vernehmung auf die PI Feistritz an der Drau gebracht. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt.