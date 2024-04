Schnee in Kärnten: Im Lesachtal blieben gleich 30 cm liegen

Veröffentlicht am 23. April 2024, 07:36 / ©5 Minuten

Frau Holle stattete Kärnten noch mal einen Besuch ab. Spitzenreiter war das Lesachtal, dort blieben gleich 30 Zentimeter Schnee liegen. In Kötschach waren es 10 Zentimeter und Dellach 5. In den Städten gab es nur wenig Schnee so um die 2 bis 3 Zentimeter. Die Bewohner von Bad Bleiberg erwachten mit einer Schneedecke von 24 Zentimetern.

Wettervorhersage

Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria prognostiziert, dass die Schneefälle im Laufe des Vormittags vorübergehend pausieren werden. Allerdings wird am Nachmittag erneut mit Regen- und Schneeschauern gerechnet. Insbesondere im Lavanttal wird es weiterhin zu Regen kommen, der sich mit Schneeregen vermischen kann. Ab einer Höhe von 700 Metern wird dann wieder mit Schneefällen von 5 bis 10 Zentimetern gerechnet. Autofahrer aufgepasst: vor allem auf der Pack wird es am Nachmittag weiter schneien.