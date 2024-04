Nach Kokain-Konsum: 19-Jähriger hat Moped gestohlen

Bei einer freiwilligen Nachschau der Bekleidung des jungen Villachers konnten Extacy-Tabletten, eine geringe Menge an Cannabis sowie Suchtmittelzubehör vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Einvernahme gab der Mann an, dass er kurz zuvor Kokain sowie Alkohol konsumiert hatte. Es wurde ein Alkomattest durchgeführt, bei dem eine leichte Alkoholisierung festgestellt werden konnte. Aufgrund der Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der Villacher einer amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt.

Kennzeichen ebenfalls gestohlen

In der Folge gab der 19-Jährige an, dass er gegen 22 Uhr das gegenständliche Moped in Villach, in der Nähe der Volksschule Lind gestohlen habe. Er kenne auch den Besitzer, einen ebenfalls 19-jährigen Villacher. Nach einer Kennzeichen-Abfrage konnten die Beamten zudem feststellen, dass das am Moped angebrachte Kennzeichen ebenfalls gestohlen war.

Angezeigt

Der Villacher gab weiters an, dass er das Kennzeichen bereits vor ca. einem Monat in Villach im Bereich des Bahnhofes am Mopedparkplatz gestohlen hatte. Eine diesbezügliche Anzeige des Zulassungsbesitzers lag bereits vor. Der 19-Jährige wurde angezeigt.