Achtung! Hier herrscht aktuell Schneekettenpflicht

Veröffentlicht am 23. April 2024, 09:04 / ©APA/EXPA/JFK (Archiv)

Auf einigen höher gelegenen Straßen wurde Schneekettenpflicht verhängt, etwa über den Loiblpass nach Slowenien (B91), für die Turracher Straße (B95) in die Steiermark und die Katschberg Straße (B99) nach Salzburg. Für den Loiblpass wurde die Schneekettenpflicht am Montag in der Früh nach erfolgter Schneeräumung bereits wieder aufgehoben.