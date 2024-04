Zahlreiche Einbrüche im ganzen Land: Polizei setzt Diebes-Trio ein Ende

Vorerst unbekannte Täter brachen am 8. Dezember 2023, gegen 19.50 Uhr, in ein Wohnhaus im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf im Marchfeld ein. Das Opfer erstattet umgehend die Anzeige über Notruf bei der Polizei. Daraufhin wurde intensive Fahndung eingeleitet.

Täter in Niederösterreich gefasst

Zwei Personen konnten kurze Zeit später in der Böschung eines Feldes im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf wahrgenommen werden. Die beiden Personen, ein 30-Jähriger und ein 38-jähriger rumänischer Mann wurden von Polizisten festgenommen. Am Fluchtweg der beiden Beschuldigten konnten auch das Diebesgut und Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Eine weitere Fahndung nach einem dritten Täter wurde eingeleitet. Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges, ein 29-jähriger Rumäne konnte ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Einbrüche auch in der Steiermark und in Kärnten

Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Durch die intensiven Ermittlungen und Spurenauswertungen konnten den drei Beschuldigten insgesamt neun versuchte und 18 vollendete Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser in Niederösterreich und der Steiermark, sowie ein Einbruchsdiebstahl in einen Gastronomiebetrieb in Kärnten zugeordnet werden. Bei den Einbruchsdiebstählen erbeuteten sie überwiegend Schmuck und Bargeld. Die Diebe verursachten einen Schaden von rund 150.000 Euro. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ist vorerst noch nicht bekannt. Ein Teil der Beute konnte sichergestellt und den Opfern ausgefolgt werden.

Hier trieben die Täter ihr Unwesen: Niederösterreich:

In den Bezirken Melk, Neunkirchen, Bruck an der Leitha, St. Pöllten Land, Tulln, Mistlbach, Mödling, Gänserndorf, Baden, Korneuburg Steiermark:

Im Bezirk Murtal Kärnten:

Im Bezirk St. Veit an der Glan

