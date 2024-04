Frühling zum Mitnehmen: Stadt Villach verschenkt Blumen

Jeder kann ein Stück der österlichen Gartenlandschaft auf dem Rathausplatz, mit nach Hause nehmen und in seinem privaten Gartenparadies weiter gedeihen lassen. Zumindest jene Bürger, die Morgen, den 24. April 2024 gleich in der Früh zum Rathausplatz kommen. „Die vom Team der Abteilung Stadtgrün mit Liebe und Geschmack professionell gestaltete Frühlingslandschaft wird wieder abgebaut. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Frühlingsblumen in Kartons gepackt und an die Pflanzenliebhaber auch heuer wieder verteilt“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Pflanzen werden nachgenutzt

„Die blühende Osterlandschaft ist jedes Jahr eines der beliebtesten Fotomotive in unserer Innenstadt und verbreitet wunderbare Frühlingsstimmung. Mit dem Ausgeben der Blumen werden die Pflanzen nachgenutzt und verschönern dann die Privatgärten unserer Stadt. Die wertvollen Grünoasen sind ein wichtiger Beitrag zu einer klimafitten Stadt und für noch bessere Biodiversität“, so Katholnig.