Bohrhaken am Klettersteig geklaut: Alpinisten sind fassungslos

Am Klettersteig „Geosteig“ in Johnsbach wurden die Bohrhakenlaschen an allen eingerichteten Bergepunkten entwendet. Die Standplätze am 700 Meter langen Klettersteig wurden eingerichtet, um im Einsatzfall verletzte Bergsteiger schnell und sicher über weite Strecken abzuseilen.

Bei Einsätzen extrem wichtig

Der Alpiner Rettungsdienst Gesäuse bemerkte den Diebstahl erst vor wenigen Tagen, als Alpinisten den Klettersteig entlang gingen. Offiziell eröffnet wird der Klettersteig im Steirischen Nationalpark nach der Wintersperre am Mittwoch, 1. Mai 2024. „Im Einsatzfall sind wir auf diese Bergepunkte angewiesen!“, teilen die Alpinisten mit.