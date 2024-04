Crash mit Sattelschlepper fordert zwei Schwerverletzte

Laut der „Kronen Zeitung“, kam es kurz nach 8 Uhr auf der nassen Fahrbahn der L157 zwischen Tattendorf und Pottendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Baden war in Richtung Pottendorf unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein ungarischer Sattelschlepper in die entgegengesetzte Richtung. Dann kam es zu dem Crash: Vor der Piestingbrücke an der Ortsgrenze von Tattendorf stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen. Das Auto prallte mit voller Wucht seitlich zwischen Zugmaschine und Aufleger in den Lkw. Das Fahrzeug wurde bei dem Crash gegen die Leitplanke geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Zwei Frauen schwerverletzt

„Florianis der Feuerwehren Tattendorf, Pottendorf und Oberwaltersdorf eilten zur Unfallstelle, auch der Rettungshubschrauber Christophorus 3 und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die Insassen wurden von den Einsatzkräften aus dem Pkw geborgen und erstversorgt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die schwerverletzte Lenkerin ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen. Die ebenfalls schwerverletzte Beifahrerin transportierte der Samariterbund ins Krankenhaus nach Baden. Der Lkw-Fahrer erlitt keine Verletzungen.“ berichtet die „Kronen Zeitung“. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Der Pkw musste von der Feuerwehr Tattendorf mittels Kran geborgen werden. Die L157 war für fast zwei Stunden gesperrt.