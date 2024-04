Schnee wurde zum Verhängnis: Auto schlitterte in den Graben

Veröffentlicht am 23. April 2024, 12:43 / ©Feuerwehr Kindberg-Stadt

In den heutigen Morgenstunden heulten in der Stadt Kindberg die Sirenen auf. Die örtliche freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus. Einem Auto wurde die rutschige Schneefahrbahn auf der S6 Semmering Schnellstraße zum Verhängnis. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Niemand wurde verletzt

„Kurz nach der Einhausung Wartberg in Fahrtrichtung Wien kam ein Auto bei winterlichen Fahrverhältnissen von der Fahrbahn ab und entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand gekommen“, teile die freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt in einem Einsatzbericht mit. Seitens der Florianis wurde die Einsatzstelle abgesichert und das verunfallte Wrack geborgen. Auch ein Abschleppfahrzeug rückte zur Unterstützung an. Im Anschluss wurde die Fahrbahn von Fahrzeugteilen gereinigt. „Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt“, geben die freiwilligen Helfer abschließend bekannt.