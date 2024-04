Achtung: Influencer-Getränke sprengen empfohlenen Koffeingehalt

Veröffentlicht am 23. April 2024, 12:48 / ©Herbich auf Pixabay

Wer kennt sie nicht: Die Energy Drinks oder auch „Wachmacher“, die einem die nötige Energie liefern sollen. Vor allem der Konsum der beworbenen „Influencer-Drinks“ ist trotz der gelieferten Energie eher bedenklich, so der Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Die Branche brodelt

Die Welt der Influencer ist geprägt von Werbung. Zahlreiche haben in den letzten Jahren auch das Geschäft mit Energy Drinks und Limonaden entdeckt. Diese stehen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Sie schmecken nicht nur gut, sondern halten auch munter. Doch der Schein trügt.

Bedenklich für Kinder und Jugendliche

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat einen genaueren Blick auf die Inhaltsstoffe einiger populärer Getränke geworfen und musste feststellen, dass manche Produkte aufgrund ihres sehr hohen Koffeingehalts gerade für diese Zielgruppe alles andere als gesund sind.

„Prime“ & „Gönrgy“

Die Marke „Prime“ dürfte einigen vielleicht ein Begriff sein. Im Jahr 2022 gründeten zwei US-amerikanische Influencer eine Firma für den Vertrieb von Energy-Drinks und Linomaden. Daraus entstand die Marke „Prime“. In einer Dose dieses mittlerweile weltweit erhältlichen Energy-Drinks (0,355-Liter-Gebinde) stecken 200 mg Koffein. Zum Vergleich: In einer Dose Red Bull mit 250 ml sind 80 mg Koffein enthalten. Beide Getränke werden für Kinder und für Schwangere nicht empfohlen, dürfen aber an sie verkauft werden.

In Slowenien bereits verboten

In Slowenien wurde Prime Energy aufgrund des hohen Koffeingehalts bereits verboten. Eine weitere Marke rückt durch ihren ebenfalls problematisch hochen Koffeingehalt in den Fokus. Die Rede ist von „Gönrgy“. Dabei handelt es sich um den Energy-Drink eines im deutschsprachigen Raum bekannten Social-Media-Stars. Hier liegt der Koffeingehalt bei 160 mg pro Dose (500 ml). Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist für Kinder und Jugendliche eine tägliche Aufnahme von maximal 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht unbedenklich. Bei einem Körpergewicht von 45 Kilogramm entspricht dies einer Menge von maximal 135 mg Koffein. „Prime Energy“ und „Gönrgy“ liegen jedoch mit 200 bzw. 160 mg Koffein pro Dose weit darüber, berichtet der Verein für Konsumenteninformation (VKI).