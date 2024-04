Villacher Brauerei schockt mit Kündigungen: 28 Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 23. April 2024, 12:53 / ©KK

Die Villacher Brauerei war seit Wochen Gegenstand von Spekulationen. Nun wird bekannt: Der Villacher Traditionsbetrieb wird verkleinert. Dem Vernehmen nach sollen 28 Mitarbeiter nach Graz wechseln – ansonsten droht die Kündigung. Intern heißt es seitens der Brauerei Mitarbeiter, dass die Brauerei zu einer Art Schaubrauerei umgewandelt wird. Auch die Bierproduktion wird großteils verlagert. Dem ORF Kärnten stehen schon mehr Informationen zur Verfügung, dort heißt es heute: Geplant sei eine Stadtbrauerei, im Jahr sollen dort nur noch maximal 7.000 Hektoliter Bier gebraut werden.“

Marketingchef nun im Tourismus

Dass Veränderung in der Luft lag, erkannte man bereits am Wechsel des Marketingchefs der Villacher Brauerei. Er ist seit kurzem Tourismuschef am Wörthersee.

