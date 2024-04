Welttag des Buches: Spannende Aktionen für kleine und große Leseratten

Die mehr als 180 steirischen öffentlichen Bibliotheken spielen auch in verschiedenen anderen Leseland-Aktivitäten eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Lesefrühförderungsinitiative des Landes Steiermark „Buchstart Steiermark” erhalten die Jüngsten ihr erstes Buchgeschenk in der örtlichen Bibliotheken. Im Sommer bieten sie zusätzlich einen Lesepass mit Gewinnmöglichkeiten an.