Baustart 2024: Villacher Brauerei wird umgebaut – das sind die Pläne

Der Plan in aller Kürze: Es entsteht ein neuer Campus, der neben der Villacher Brauerei Markenerlebnis, Veranstaltungsareal und Ausstellungsflächen beinhaltet. Der Umbau startet noch 2024.

Baustart heuer, Fertigstellung 2026

Umfangreiche Investitionen werden von der Brau Union Österreich getätigt. Wie Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, erklärt: „Auf dem Gelände der Brauerei soll in Zusammenarbeit mit der Stadt ein neuer Campus entstehen, der nicht nur weiterhin Heimat der Villacher Brauerei sein wird, sondern auch ein umfangreiches Markenerlebnis bietet sowie ein Veranstaltungsareal und neue Ausstellungsflächen für die Stadt Villach beinhaltet. Auf diese Weise soll ein neuer Leuchtturm und Magnet für alle VillacherInnen, zahlreiche Besucher, Touristen und Interessierte entstehen, der positiv zur Stadtentwicklung beiträgt. Die für das Stadtbild so prägende historischen Architektur der ursprünglichen, 1858 gegründeten Fischer Brauerei zu Villach, wird durch umfangreiche bauliche Maßnahmen aufgewertet.“ Mit den konkreten Umbauarbeiten des Standortes soll im Herbst 2024 begonnen werden, die Fertigstellung der Villacher Stadtbrauerei inklusive Biererlebniswelt und Veranstaltungsbereich ist für Anfang 2026 geplant.

©ARCHITEKTINNEN SCHREMMER – JELL ZT GMBH Biererlebniswelt und Veranstaltungen sind geplant.

Investitionen in Stärkung der Marke

An der neuen Brauanlage werden neben den bekannten und beliebten Villacher Bierspezialitäten auch historische Sorten wieder aufgegriffen sowie neue Biersorten kreiert – ein Brauvolumen von 7.000 HL – das entspricht über 2 Millionen Seiterl Bier – soll künftig direkt am Standort gebraut werden. Mit einem umfangreichen Angebot an Bier- und Brauseminaren wird die Villacher Brautradition für alle Bierbegeisterten auch unmittelbar zugänglich und erlebbar gemacht.

Investition: Vier Millionen Euro

„Mit Investitionen in die Weiterentwicklung des Standortes in der Höhe von rund 4 Millionen Euro behält die Marke Villacher nicht nur ihren Heimatort im Herzen der Stadt, sondern belebt zusätzlich durch ihre BesucherInnen bei Brauereiführungen und Events in der Brauerei die Stadt Villach und ihre Umgebung“, so der Plan. Das Ziel soll sein, dass der Brauhof als beliebter Erlebnis- und Genussort an diesem Standort aufgewertet wird. Es gibt ein gemeinsames Bekenntnis mit der Stadt Villach hinsichtlich der Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Stadt Villach.

Neues Logistikkonzept

Da der Logistikstandort in der Stadt Villach nicht mehr zeitgemäß ist, wird eine Verlegung aus dem Stadtzentrum in die Peripherie geplant. Diese Maßnahme entschärft die Verkehrs- und Lärmbelastung durch Schwertransporter für die Anrainer. Derzeit werden unterschiedliche Standorte evaluiert, um Kundenähe und eine moderne Logistik gewährleisten zu können. Dies bedeutet eine mittelfristige Übersiedlung für die meisten Mitarbeiter in der Logistik der Brauerei Villach, 5 Minuten berichtete bereits über die Auswirkungen.

Mitarbeiter von Veränderungen betroffen

In der Stadtbrauerei selbst wird nach dem Umbau je ein Team im Brauprozess und im Eventbereich beschäftigt sein. Für jene Mitarbeiter die in der neuen Stadtbrauerei und am neuen Logistikstandort keinen Arbeitsplatz finden, bieten wir in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat einen Sozialplan und umfangreiche Unterstützungsangebote. Einige müssen entscheiden, ob sie in Graz tätig sein werden – ansonsten droht die Kündigung. Böhm schließt: „Wir möchten betonen, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. So stolz wir auf die neue Stadtbrauerei sind, immer wenn Mitarbeiter betroffen sind, sind es sehr schwere Entscheidungen. Diese sind aber notwendig, um den Standort abzusichern – was mit diesem Konzept langfristig gelingen wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 14:26 Uhr aktualisiert