Schrecklich! Besitzer schießt absichtlich auf Schäferhund ein

Veröffentlicht am 23. April 2024, 15:05 / ©ARCHE NOAH

Ein anonym den Behörden zugespieltes Video brachte den Stein ins Rollen: Darauf zu sehen ein Mann und sein eineinhalb Jahre alter Malinois-Rüde, der von seinem Besitzer absichtlich angeschossen wird. Die Angstschreie des Hundes sind an Grausamkeit nicht zu übertreffen.

Tierrettung vor Ort

Der Hund, sein Name ist Max, geboren im August 2022, ging offenbar schon durch mehrere Besitzerhände. „Von zwei Besitzern wissen wir und auch, dass er von beiden geschlagen und misshandelt wurde“, teilte die Tierrettung der Arche Noah mit. Sie fuhren in die Oststeiermark, um ihn abzuholen. Die Wohnung zeigte ein deutliches Bild von Unterforderung des Hundes: zerrissene Fetzen am Boden und angebissene Türstöcke. Der Besitzer war bei der Abholung von Max nicht vor Ort.

Röntgenbild offenbarte noch Schrecklicheres

Der Hund wies auf Brusthöhe ein etwa drei Zentimeter tiefes Einschussloch auf – angeblich von einer Softgun. In der Arche angekommen, wurde er den Tierärzten vorgestellt, das Einschussloch behandelt und noch zusätzlich geröntgt. Dann die schreckliche Entdeckung: Noch zwei weitere Projektile wurden im Oberschenkel entdeckt. Eines davon wurde gleich darauf chirurgisch entfernt. „Bei diesen Projektilen handelt es sich nicht um Softgun-Plastikprojektile, sondern um Diabolos – Munition für Luftdruckgewehre. Auffällig die abgestumpfte Spitze und die Kreuz-Einkerbung – dies sorgt für größtmöglichen Gewebeschaden im Bereich der Verwendung dieser Waffen“, wissen die Tierretter. Die höllischen Schmerzen noch zusätzlich.

©ARCHE NOAH ©ARCHE NOAH

Trauma fürs Leben?

Warum ein Mensch einem Tier so etwas antut, werden wir nie verstehen. Aus Spaß? „In der Arche Noah stellen wir fest, dass Max Frauen gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich ist, gestreichelt werden möchte – bei Männern verhält er sich schon bei Blickkontakt aggressiv nach vorne gerichtet“, fällt den Tierliebhabern schnell auf. Auch bei schnellen Handbewegungen, stockähnlichen Gegenständen reagiert er mit ängstlich-aggressivem Verhalten.

©ARCHE NOAH ©ARCHE NOAH

Anzeige wegen Tierquälerei

Das Team der Arche Noah kümmert sich nun liebevoll um Max, der sich von seinen Schmerzen und Strapazen wohl noch lange nicht erholen wird. Gegen den Tierhalter wurde Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Die körperlichen Wunden werden heilen, die seelischen Wunden werden es wohl nie. „Um Max wieder auf ein normales Leben vorzubereiten, werden wir viel in Training investieren müssen. Doch das hat er sich verdient“, teilt die Arche Noah abschließend mit.

So kannst du Max helfen: Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN AT71 3800 0000 0513 5025

BIC RZSTAT2G

Verwendungszweck: Max

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 15:24 Uhr aktualisiert