Leiche und Brand erfunden: Teenager (15) löste Großeinsatz aus

Laut der „Kronen Zeitung“, wählte ein vorerst unbekannter Anrufer den Notruf. Eine leblos treibende Person soll sich im Marchfeldkanal befinden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften machte sich auf den Weg. Dort angekommen, konnten sie aber niemanden finden. Auf Nachfrage machte der Anrufer widersprüchliche Angaben.

Makaberer Scherz

Die widersprüchlichen Angaben ließen böses erahnen. Der Anrufer erlaubte sich allerdings noch einen Scherz und rief die Feuerwehr. Grund: Ein Brand in einem Stiegenhaus und in einem Restaurant in Wien-Floridsdorf. Schnell stellte sich heraus, dass es sich wieder um einen dieser Scherzanrufe handelte. Im Zuge der Ermittlungen konnte rasch eruiert werden, dass es sich bei dem Anrufer um einen 15-Jährigen handelte. Es wird wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notzeichen ermittelt, berichtet die „Kronen Zeitung“.