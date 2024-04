Tradition erhalten: Privatbrauerei Hirt kämpft gegen Konzerne

Die Hirter Biervielfalt ist geprägt durch regionale Rohstoffe und echte Handwerkskunst. „Im Herzen unserer familiengeführten Traditionsbrauerei liegen Qualität, Regionalität und die tiefe Verbundenheit mit unserer Heimat. Diese Werte machen uns zum perfekten Partner für all jene, die nach Authentizität und einzigartigen Genussmomenten streben“, so Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt.

Die Nähe zum Kunden

Das Ziel der Brauerei Hirt ist es, den Kärntnern weiterhin die Möglichkeit zu bieten, erstklassige und authentische Biere zu genießen. Mittels persönlicher Beratung, kundenorientiertem Service, sowie hervorragenden Bieren und leidenschaftlichen Mitarbeitern aus der Region, setzt man in Hirt alles daran, die traditionsreiche Bierkultur in Kärnten für alle zugänglich zu machen.

Unabhängig und konzernfrei

In einer Zeit, in der unabhängige Privatbrauereien in Kärnten fast vollständig verschwunden sind, steht die Privatbrauerei Hirt, stolz für ihre Selbstständigkeit und das Erbe der Region. Als die einzig verbliebene unabhängige mittelständische Privatbrauerei in Kärnten, trägt die Brauerei eine enorme Verantwortung für die Bewahrung regionaler Brautradition und Identität. „Wir beobachten mit Sorge, wie Großkonzerne Biermarken aufkaufen. Durch Konzernentscheidungen und damit verbundenen Kosteneinsparungen kommt es dann zur Standortschließung und Auslagerung der Produktion. Dadurch geht nicht nur die lokale Verbundenheit verloren, sondern auch die Authentizität und Qualität des Produkts. Alles was bleibt, ist eine leere Marke ohne wahren Charakter. Umso mehr sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, alles daran zu setzen, die Biertradition in Kärnten hochzuhalten“, so Niki Riegler.

Kampf gegen Konzerne

Die konzernfreie Brauerei kämpft gemeinsam mit Kollegen aus der Branche dafür, die Tradition der unabhängigen Privatbrauereien zu bewahren, die Vielfalt österreichischer Biere zu erhalten sowie die Authentizität und Einzigartigkeit österreichischer Braukunst zu fördern. Die neue Lager- und Logistikhalle in Hirt, mit seiner nachhaltigen Bauweise und erweiterten Kapazität, sorgt für effizientere Lager- und Lieferbedingungen. Die kontinuierliche Verfügbarkeit ihrer Produkte, kann die Privatbrauerei Hirt ihren Kunden somit garantieren.

21 Millionen Euro wurde ein investiert

Durch die Investitionen in den Standort, insgesamt 21 Millionen Euro für eine neue Flaschenfüllanlage und Lager- und Logistikhalle, werden nicht nur Arbeitsplätze geschaffen, die Traditionsbrauerei trägt auch wesentlich zur Wertschöpfung in Kärnten bei. 100 % konzernfrei sowie wirtschaftlich und finanziell unabhängig, setzt die Hirter Familie ein starkes Zeichen für die regionale Wirtschaft und den Erhalt traditioneller Braukunst in Kärnten. Eine Partnerschaft mit der familiengeführten Privatbrauerei erlaubt es Gastronomen und Konsumenten gleichermaßen, nicht nur exzellente Biere zu genießen, sondern auch Teil einer langen Tradition der Unabhängigkeit und Leidenschaft zu sein, die in jedem Schluck Hirter Bier spürbar ist.

1270 erstmals erwähnt

Die Privatbrauerei Hirt ist eine der ältesten Brauereien Österreichs. Im Jahr 1270 wurde sie erstmalig im Güterverzeichnis des Gurker Domkapitels erwähnt. Seit 1846 ist die Brauerei in der jetzigen Eigentümerfamilie und wird in der fünften und sechsten Generation durch Klaus Möller und Nikolaus Riegler geführt. Hirter bekennt sich klar zu Tradition, Regionalität, besten Rohstoffen, handwerklichem Können und Leidenschaft fürs Brauen. Das Hirter Biersortiment umfasst 15 verschiedene Sorten, jede einzelne gebraut mit reinstem Bergquellwasser und mit Doppelfiltration haltbar gemacht. Was Hirter Biere so besonders macht, ist echte Leidenschaft, mit der Mitarbeiter der Privatbrauerei Hirt Tag für Tag alles für höchste Qualität geben – und das schmeckt man bei jedem Schluck.