Mit Kopf auf Asphalt gekracht: LKW-Fahrer von Anhängerkupplung gestürzt

Veröffentlicht am 23. April 2024, 19:21

Heute Nachmittag, gegen 17 Uhr, war ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Kärnten gerade im Bereich einer Betriebsumkehr auf der A2 mit Wartungsarbeiten im Heckbereich seines LKW beschäftigt. Als er damit fertig war, wollte er über die Anhängerkupplung des LKW wieder absteigen, vermutet die Polizei. Dabei dürfte er aber ausgerutscht, rückwärts vom LKW gestürzt und mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen sein. Arbeiter, die sich gerade zufällig in der Nähe befunden haben, setzten die Rettungskette in Gang. Der 61-Jährige wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.