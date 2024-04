Villacher wollte Motorrad kaufen – es kam jedoch nie an

Veröffentlicht am 23. April 2024, 20:25 / ©pixabay.com

Am Dienstag, den 23. April 2024 erstattete der 73-Jährige Anzeige, dass er Opfer eines Betrugs wurde. Der Mann fand auf einer Internetverkaufsplattform ein Motorrad, welches er online erwarb. Nachdem er sich mit dem Verkäufer via Messengerdienst über den Kaufpreis geeinigt hatte, überwies er in zwei Tranchen mehrere tausend Euro auf ein italienisches Konto. Das Motorrad, welches von einer Spedition von Italien nach Österreich überstellt hätte werden sollen, wurde jedoch nicht geliefert. Weitere Erhebungen werden geführt.