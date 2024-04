„Es schneit oder regnet nahezu verbreitet“: So wird der Mittwoch

Während der ersten Tageshälfte überwiegen dichte Wolken und bei einer Schneefallgrenze zwischen rund 400 und 1000 Metern Seehöhe regnet oder schneit es zunächst verbreitet, am meisten jedoch im Osten sowie am Alpenostrand. Anfangs kann es örtlich bis in tiefere Lagen herab schneien. Am Nachmittag lässt der Niederschlag insgesamt nach, vereinzelt beginnt außerdem die Wolkendecke aufzulockern. In der Arlbergregion und im Tiroler Außerfern setzen hingegen neuerlich kräftigere Schnee- beziehungsweise Schneeregenschauer ein.

Wind bläst lebhaft, Temperaturen bleiben zu kühl

Der Wind bläst im Osten mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst meist nur schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit 0 bis plus 5 Grad prognostiziert, die Tageshöchsttemperaturen werden laut GeoSphere Austria mit 4 bis 10 Grad beziffert.