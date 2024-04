Spittalerin (33) verletzt: Auffahrunfall beim Abbiegen

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 24. April 2024, 06:25 / ©FF Rennweg am Katschberg

Der nachkommende Lenker, ein 31-jähriger Rumäne, dürfte laut Polizei wohl zu spät bemerkt haben, dass die 33-jährige Frau aus Spittal an der Drau rechts in eine Kreuzung einbiegen wollte. In weiterer Folge fuhr der 31-Jährige mit der Stirnseite auf das Heck der 33-Jährigen auf. Das Auto der Kärntnerin touchierte daraufhin ein dort befindliches Verkehrszeichen.

Frau verletzt

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befand sich, neben den Beamten der Polizeiinspektion Winklern auch die Freiwillige Feuerwehr Lainach.