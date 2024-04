Nicht angeschnallt: Ehepaar nach Alko-Unfall in Auto gefangen

Der 52-jährige Villacher war mit seiner 46-jährigen Frau am Dienstag, 23. April, gegen 21.15 Uhr, in Innnerteuchen, Villach-Land, auf einer Gemeindestraße unterwegs. Am Berghang oberhalb eines Hauses kam das Auto plötzlich von der schneebedeckten Fahrbahn ab, es überschlug sich und kam erst zirka 10 Meter, direkt vor einem Haus, wieder auf der Gemeindestraße am Dach zum Liegen.

Nicht angeschnallt

Bei dem Unfall wurden sowohl der 52-Jährige als auch seine Gattin unbestimmten Grades verletzt. Sie waren beide nicht angegurtet. Eine Anrainerin bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte.

Ehepaar aus Auto gerettet

Das Ehepaar musste von den Feuerwehrleuten aus dem Auto geborgen werden. Nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden sie in das LKH Villach gebracht. Außerdem verlief ein durchgeführter Alkotest positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.