Eifersuchtsdrama führte zu Mord: 40-Jähriger heute vor Gericht

Ein 40-jähriger Montenegriner steht am Mittwoch wegen Mordes in Wels vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, am 31. März des Vorjahres auf einem Firmengelände in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) einen gleichaltrigen Bosnier aus Eifersucht erstochen zu haben. Zudem soll er seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben, weshalb ihm die Staatsanwaltschaft zusätzlich gefährliche Drohung zur Last legt.

Wegen häuslicher Gewalt bereits vorbestraft

Der Angeklagte, der wegen häuslicher Gewalt bereits amtsbekannt und vorbestraft war, dürfte der Ansicht gewesen sein, dass das Opfer ein Verhältnis mit seiner Noch-Ehefrau habe. Nun drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang. (APA, 24.04.2024)