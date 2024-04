Grüne Oasen: Heuplatz bekommt Klimabäume

Veröffentlicht am 24. April 2024, 07:39 / ©5min.at

Ein besonders schönes Zeichen setzt der Rotary Club Klagenfurt anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums und leistet einen großartigen Beitrag zur Neugestaltung des Heuplatzes. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird es auf dem Platz schöne Grünbereiche – Mikroklimazonen – mit Sitzgelegenheiten geben.

Rotary Club spendet Klimabäume

Die sogenannten Klimabäume im Gesamtwert von 50.000 Euro spendet der Rotary Club. Klimabäume sind besonders robuste Baumarten, die sich gegen Wetterextreme oder stark schwankenden Temperaturen unempfindlich zeigen und stadtklimatauglich sind. In weiterer Folge soll nach Fertigstellung des Heuplatzes eine weitere Mikroklimazone an der Nordseite des Pfarrplatzes entstehen, die der Rotary Club ebenfalls unterstützen will.

© StadtKommunikation / Wedenig Bürgermeister Christian Scheider, Stadtrat Max Habenicht und Stadträtin Sandra Wassermann mit Mag. Andreas Breschan und Mag. Gerald Hackl sowie Architekt DI Edgar Egger.

„Wunderschönes Zeichen“

„Dass der Rotary Club Klagenfurt sein besonderes Jubiläum mit einem großzügigen Beitrag zur Klimafreundlichkeit und Lebensqualität der Stadt feiert, ist ein wunderschönes Zeichen der Verbundenheit“, bedanken sich Bürgermeister Christian Scheider, Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht und Straßenbaureferentin Stadträtin Sandra Wassermann.