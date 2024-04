Sensation! Ski-Superstar fixiert Weltcup-Comeback

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Österreichische Ski-Ass Marcel Hirscher steht kurz vor einem Comeback zurück in den Weltcup. Medienberichten zufolge, soll der Salzburger jedoch nicht für Österreich um Medaillen kämpfen.

Mega Sensation – Wechsel bestätigt

Der Salzburger geht für die Niederlande an den Start. Möglich macht dieses Vorhaben seine Doppel-Staatsbürgerschaft, denn seine Mutter kommt aus den Niederlanden. Einfach so entschieden kann dies jedoch nicht werden. Ein Nationenwechsel wurde bereits von Hirscher beantragt. Auch vom Österreichischen Ski Verband wurde der Wechsel bereits vor wenigen Minuten bestätigt. „Als Österreichischer Skiverband haben wir uns natürlich sehr bemüht, Marcel im Falle einer Rückkehr in den alpinen Rennsport bestmögliche und auch individuelle Rahmenbedingungen zu bieten <…> Natürlich bedauern wir seine Entscheidung sehr. Marcel hat für den Skisport und für den ÖSV Enormes geleistet. Als Wertschätzung dafür und im Sinne der Internationalität des Skisports hat die Präsidentenkonferenz des ÖSV seinem Wunsch nach einem Verbandswechsel heute einstimmig zugestimmt“, gab ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer heute bei einem offiziellen Video-Call mit den Medien bekannt.

Flaggenwechsel Nummer 2

Der 35-jährige Rekordjäger trat 2019 aus dem Ski-Weltcup zurück. So ganz mussten seine Fans jedoch nicht auf ihn verzichten. Seine 2021 eigens gegründete Skimarke „Van Deer“ fand bei einigen Ski-Stars Platz am Weltcupboden. Nach fünf Jahren kehrt er nun in den Skisport zurück. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger ist nicht der erste Superstar, der einen Nationenwechsel plant. Auch der norwegische Skistar Lucas Braathen wechselt die Flagge. In der kommenden Saison fährt der 24-Jährige für Brasilien, dem Heimatland seiner Mutter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 09:32 Uhr aktualisiert