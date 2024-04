Feuer in Wohnung ausgebrochen: Nachbar schlug sofort Alarm

Veröffentlicht am 24. April 2024, 10:00 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Am Dienstagabend, 23. April 2024,kam es in der Innsbrucker Bundesstraße zu einem Küchenbrand in einer Wohnung. Ein aufmerksamer Nachbar nahm Warnsignal aus der Wohnung wahr und reagierte schnell.

Brand in der Küche ausgebrochen

Er setzte die Rettungskette in Gang und verständigte die Berufsfeuerwehr. Diese konnte das Feuer mit 16 Feuerwehrleuten rasch unter Kontrolle bringen. Das Feuer brach an diversen abgestellten Gegenständen im Bereich der Herdplatte aus. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht klar und werden derzeit noch ermittelt, heißt es von Seiten der Polizei Salzburg. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.