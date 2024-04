Feuerwehr trauert um langjähriges Mitglied

„Viel zu früh“ verabschiedet die Feuerwehr ihr langjähriges Mitglied. „Bernhard trat am 14.Juli 1989 in die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg ein und widmete sein Leben dem Dienst an der Gemeinschaft. Seine Hingabe und sein Engagement waren vorbildlich und haben die Feuerwehr Seiersberg nachhaltig geprägt“, heißt es in einem Nachruf der Feuerwehr.

„Gestaltete den Weg der FF Seiersberg maßgeblich mit“

Der langjährige Kamerad stach vor allem durch seine „Führungsqualitäten“ hervor und glänzte durch „seinen unermüdlichen Einsatz und seine Vision“, womit er nicht nur das Feuerwehrwesen bereichert hat, sondern auch die Kameradschaft. Besonders bekannt und geschätzt wurde Bernhard von der Feuerwehr für seine Organisation von Großveranstaltungen wie dem Feuerwehrball in der Shopping City Seiersberg.

„Wir werden dich stets im Herzen tragen“

„Sein Sinn für Gemeinschaft und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, werden uns stets in Erinnerung bleiben. In diesen schweren Zeiten sind unsere Gedanken bei Bernds Familie und Angehörigen. Sein Vermächtnis wird weiterleben und wir werden ihn stets in unseren Herzen tragen“, so verleiht die FF Seiersberg ihrer Trauer Ausdruck.

