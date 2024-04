Tragödie auf A4: Kostete „Beeinträchtigung“ Ungarn (41) das Leben?

Zu dem tragischen Unfall kam es am gestrigen Dienstagabend, dem 23. April, gegen 20.45 Uhr. Ein 33-jähriger Mann aus Neusiedl am See war in einem beeinträchtigten Zustand mit dem Auto auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn unterwegs.

41-Jähriger überlebte nicht

Aus unbekannter Ursache prallte er gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos, gelenkt von einem 41-jährigen Ungarn. Der 41-Jährige überlebte den Unfall nicht. Trotz aller Bemühungen der Notärzte und Rettungssanitäter verstarb er noch an Ort und Stelle.

Blutabnahme

Der 33-Jährige wurde indes an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Er sagte dabei aus, nicht verletzt zu sein. Allerdings wurde seine Beeinträchtigung von einem Amtsarzt bemerkt. Aufgrund der Symptome wurde ihm Blut abgenommen. Es kam zur vorläufigen Führerscheinabnahme. „Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden fortgesetzt“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

A4 gesperrt

Die A 4 Fahrtrichtung Ungarn war im Bereich der Unfallstelle bis 22 Uhr zur Gänze gesperrt und bis 24 Uhr nur erschwert passierbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 10:27 Uhr aktualisiert