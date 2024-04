Gebäude brannte lichterloh: Florianis kämpften gegen die Flammen

Veröffentlicht am 24. April 2024, 11:38 / ©pixabay.com

Am 24. April 2024 um 3.30 Uhr brach ein Brand in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Vorchdorf/Bezirk Gmunden aus. Ein 44-jähriger Anrainer verständigte über den Notruf die Feuerwehr.

Feuerwehr rückte an – Gebäude bereits im Vollbrand

Als das erste Einsatzfahrzeug wenige Minuten später beim Brandort eintraf, stand das Nebengebäude, in dem vorwiegend leicht brennbare Materialien gelagert waren, bereits in Vollbrand. Aufgrund der beengten Lage im dicht bebauten Siedlungsgebiet war für die im Einsatz befindlichen Feuerwehren große Eile geboten, um weitere Schäden an umliegenden Gebäuden zu verhindern. Drei Feuerwehren standen im Einsatz.

Zwei Pensionisten in Sicherheit gebracht

Im angrenzenden Wohnhaus befanden sich noch ein 76-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau. Die Hausbesitzer konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden und sind unverletzt, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Der 33-jährige Sohn konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich untersuchen derzeit gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle den Ort des Geschehens. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.