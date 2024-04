Eine Straftat jagt die nächste: Kriminelles Duo landet hinter Gitter

Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und mithilfe von Zeugenaussagen konnte das mutmaßliche Täterfahrzeug ausgeforscht werden. Nach der eingeleiteten Fahndung konnten schließlich zwei Beschuldigte in der Nacht des 8. Februar 2024 in einer angemieteten Wohnung in Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um eine 27-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann aus Tschechien.

Wohnung als „Bunker“ angemietet

Bei der Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchung fanden die Ermittler zahlreiche gestohlene Gegenstände vor und stellten diese sicher. Laut Ermittlungen sind die beiden am 24. Jänner 2024 nach Österreich eingereist und haben die Ferienwohnung in Heidenreichstein für einen Monat angemietet. „Die Wohnung soll teilweise für die vorübergehende Unterbringung der Beute genutzt worden sein“, heißt es von Seiten der Polizei Niederösterreich.

Folgende Straftaten konnten die Kriminalisten ausforschen: 1 versuchter räuberischer Diebstahl 14 vollendete und 6 versuchte Einbruchsdiebstähle (hauptsächlich Keller und Firmen-Kfz) 1 Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus 1 versuchter schwerer Diebstahl 8 Diebstähle 4 Urkundenunterdrückungen 1 unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen Führen von verbotenen Waffen (Schlagstock und Elektroschocker) Geldwäscherei

Die Tatorte sind in der Stadt Linz, im Bezirk Gmünd in Pürbach, Schrems, Litschau, Eggern, Thaures, Altmanns, Heidenreichstein und Gmünd, im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Gastern und Waidhofen an der Thaya, im Bezirk Zwettl in Süßenbach, Göpfritz an der Wild und Zwettl sowie im Bezirk Horn in Gars am Kamp und Horn.



Autodiebstahl ging schief

Bei dem versuchten räuberischen Diebstahl betraten das Duo am 25. Jänner 2024 die unversperrte Garage eines Einfamilienhauses im Gemeindegebiet von Schrems und nahmen den ebenfalls unversperrten Wagen des Opfers in Betrieb. Als sie rückwärts mit dem Fahrzeug aus der Garage fuhren, wurden sie vom Opfer auf frischer Tat ertappt. Der Mann soll die Fahrertür aufgerissen haben und es sei zu einem kurzen Gerangel mit dem Autofahrer gekommen. Dabei soll das Opfer eine kurze Strecke mit dem fahrenden Fahrzeug mitgeschleift worden sein.

Einbrecher kehrten zurück

Beim Fluchtversuch wurde ein zweiter, an die Garage angrenzend geparkter Wagen touchiert. Nach dem Unfall flüchtete der Dieb zu Fuß. Der zweite Täter flüchtete bereits zuvor. Nachdem sich das leicht verletzte Opfer in das Wohnhaus zurückbegab, kamen beide zum Auto zurück und versucht abermals, diesen zu stehlen. Da ihnen dies aufgrund des nun fehlenden Fahrzeugschlüssels nicht gelang, flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Diebes-Duo geschnappt und verhaftet

Auch hier konnten von der Polizei Spuren gesichert und die Tathandlung den beiden Beschuldigten zugeordnet werden. Die Beschuldigten erbeuteten hauptsächlich Elektrowerkzeuge, Scooter, E-Bikes und auch zwei Autos. Einen Teil der Beute sollen sie in Prag an eine unbekannte Person verkauft haben. Der Großteil der gestohlenen Gegenstände konnte den Geschädigten wieder ausgefolgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die 27-Jährige und der 31-Jährige zeigten sich zu den ermittelten Tathandlungen großteils geständig und wurden in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert.

