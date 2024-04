Frühlings-Comeback: Wochenende bringt über 20 Grad

Die Prognose für das kommende Wochenende ist vielversprechend: Frau Holles und Väterchen Frosts Besuch neigt sich langsam dem Ende zu, denn ab Freitag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Der Frühling kommt wieder zurück! Und bleibt auch ein Weilchen.

Es wird wieder wärmer!

„Am Samstag sind in Kärnten um die 16 Grad vor allem in den Ballungsräumen in Aussicht“, so Meteorologe Andreas Mansberger von der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Ab diesem Zeitpunkt wird es dann von Tag zu Tag wärmer. Am Sonntag wird das Thermometer in Kärnten dann auch schon über 20 Grad anzeigen. Sonne wird uns an keinen dieser Tage fehlen.

25 Grad in Aussicht

Es kommen auch wieder Sommertage, also Tage an denen die 25-Grad-Marke geknackt wird, auf uns zu. Vor allem am Montag und am Dienstag kommende Woche stehen die Chancen dafür gut. „Auch der Mittwoch, der 1. Mai, dürfte aus jetziger Sicht zeitweise sonnig und sehr warm. Es wird wahrscheinlich um die 25 Grad wieder haben. Das Wetter dürfte dann bis Freitag nächste Woche so bleiben“, sagt Mansberger abschließend.