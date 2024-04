Klagenfurterin (37) verletzt: Überholmanöver ging schief, Auto im Graben

Veröffentlicht am 24. April 2024, 13:50 / ©FF Kirschentheuer

Gegen 8.10 Uhr lenkte eine 37-jährige Klagenfurterin ihren Pkw auf der B85 von St. Margareten im Rosental in Richtung Ferlach. Hinter ihr fuhr ein 27-jähriger Mann Klagenfurter mit seinem Wagen, vor ihr ein weißer Kastenwagen mit einer Plane. Im Bereich von Laak beabsichtigte der Lenker des Kastenwagens nach rechts einzubiegen und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Die Klagenfurterin verlangsamte, setzte ihren Blinker nach links, beabsichtige jedoch nicht den Transporter zu überholen, sondern wollte in einen Forstweg einbiegen. Zur selben Zeit setzte der 27-Jährige zum Überholen beider vor ihm fahrenden Fahrzeugen an. Im Zuge des Überholvorganges fuhr er gegen das Auto der abbiegenden Klagenfurterin.

27-Jähriger setzt Rettungskette in Gang

Beide Autos kamen von der Straße ab. Der Wagen der Klagenfurterin blieb teilweise im Graben liegen. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Der 27-Jährige setzte die Rettungskette in Gang und versuchte die Frau aus dem eingedrückten Fahrzeug zu befreien, was anfangs erfolglos blieb. Nach mehrmaligen Versuchen konnte die selbständig das Fahrzeug über die Beifahrertüre verlassen. Sie wurde durch zwei First Responder und dem Notarzt des C11 versorgt und von der Rettung mit Verletzungen von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

46 Florianis im Einsatz

Der 27-Jährige blieb unverletzt. Bei beiden Beteiligten verlief der Alkotest negativ. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert und war wechselseitig befahrbar. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Glainach-Tratten, Ferlach, Unterferlach und Kirschentheuer mit insgesamt neun Fahrzeugen und 46 Mann/Frau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 13:57 Uhr aktualisiert