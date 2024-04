Flammeninferno in Vorarlberg! Wohnhausbrand forderte zahlreiche Verletze

Veröffentlicht am 24. April 2024, 14:16 / ©pixabay.com

Heute Nacht, Mittwoch 24. April 2024 gegen 2.30 Uhr, bemerkten Bewohner in Kennelbach einen Brand in einem Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei befand sich das Gebäude bereits in Vollbrand.

Hausbewohner in Sicherheit gebracht

Ein Großteil der im Haus wohnenden Personen konnte bereits durch zwei Anwohner, die den Brand auch gemeldet hatten, aus dem brennendem Haus und einem Nachbarhaus evakuiert werden. Die weiteren Personen wurden von den Einsatzkräften Sicherheit gebracht. Das Rote Kreuz kümmerte sich anschließend um die Bewohner.

Zahlreiche Verletzte

Insgesamt wurden ach Personen leicht verletzt. Sieben Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, eine Person eine Beinverletzung, teilten die Einsatzkräfte mit. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bregenzer Straße, L13 war für die Einsatzdauer für den gesamten Verkehr gesperrt.