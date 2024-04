Radfahrerin (84) schwer verletzt: Von LKW „geschnitten“

Veröffentlicht am 24. April 2024, 15:35 / ©Google Streetview

Die Grazerin fuhr gegen 11 Uhr auf der Busspur der Straßganger Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Hausnummer 194 kam sie dabei zu Sturz. Laut den eigenen Angaben der Frau, soll sie kurz zuvor von einem LKW „geschnitten“ worden sein. Die Rettung transportierte die Grazerin mit schweren Verletzungen am Oberkörper in das Unfallkrankenhaus Graz.

Hast du was gesehen? Die Verkehrsinspektion Graz bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben könnten, sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter 059-133-654110 oder 133 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 15:37 Uhr aktualisiert