Die Rinder sind los: Tiere büxten einfach aus

Veröffentlicht am 24. April 2024, 15:50 / ©Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf

Um 17.16 Uhr wurden die Florianis in den Greithgraben gerufen, um eine Gruppe entlaufener Rinder einzufangen. „Aufgrund des unzugänglichen Geländes forderten wir zur Unterstützung für die Suche neben den Nachbarfeuerwehren auch das Einsatzleitfahrzeug des Bereichs Graz-Umgebung inklusive Drohnenteam an“, heißt es in einem Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr Hart-Albersdorf. Obwohl die Kalbinnen lokalisiert werden konnten, musste der Versuch, sie einzufangen bei Einsetzen der Dunkelheit in Rücksprache mit dem Tierhalter abgebrochen werden, da die Situation für die Einsatzkräfte und die Tiere zu gefährlich wurde, wird weiter ausgeführt.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hart-Albersdorf, Eggersdorf bei Graz, Kumberg sowie das Einsatzleitfahrzeug vom Bereich Graz-Umgebung inklusive Drohnenmannschaft.

©Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf ©Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2024 um 15:53 Uhr aktualisiert