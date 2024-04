„Einmal Frauenpower bitte“: ÖBB macht Platz für 240 Mädels

In Wien laden die ÖBB zum Hauptbahnhof, zum Postbus, auf den Führerstand einer Lok und zu einer Besichtigung des Nightjets der neuen Generation ein. Auch die ÖBB-Lehrwerkstätten in St. Pölten, Graz, Knittelfeld, Linz, Attnang-Puchheim, Salzburg, Innsbruck und Bludenz öffnen am 25. April 2024 ihre Türen für den Girls‘ Day. Dort bekommen Mädchen und junge Frauen einen hautnahen Einblick in die Welt der vielfältigen Berufsbilder der ÖBB.

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

„Dass die ÖBB in diesem Jahr wieder beim Töchtertag dabei sind, versteht sich von selbst. In den nächsten Jahren wollen wir jedes Jahr 3.400 Talente begeistern, beruflich bei uns einzusteigen“, betont ÖBB CEO Andreas Matthä. „Bei den ÖBB kann man in 131 verschiedenen Berufsbildern arbeiten und 27 verschiedene Lehrberufe ergreifen. Da ist wirklich für jede etwas dabei. Nutzt also die Chance, reinzuschnuppern und bewerbt euch für einen zukunftsfitten Job mit Sinn.”

©ÖBB/Marek Knopp ©ÖBB/Marek Knopp ©ÖBB/Marek Knopp

Blick hinter die Kulissen

Auf die Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren wartet ein spannendes und interaktives Programm mit einer Führung am Wiener Hauptbahnhof, Einblicken in die Welt des Postbusses und einer Besichtigung des Nightjets der neuen Generation sowie Fahrten am Loksimulator. Auch für die jüngeren Teilnehmerinnen des Töchtertag KIDS gibt es ein Programm. Sie dürfen in der Lehrwerkstätte der ÖBB in Wien hinter die Kulissen schauen und dort löten und den 3D-Drucker ausprobieren.